В Световния ден за борба с инсулта, отново правим извода, че профилактиката спасява животи. А причината за него е първото ни място в Европейския съюз по смъртност от мозъчносъдови болести. Тя е четири пъти по-висока от средната за общността. Засегнати у нас през миналата година са били 50 хиляди души, като всеки пети не е оцелял.

За по-малко инсулти: Лекари с Национален план за мозъчните заболявания

В челната тройка компания ни правят латвийците и румънците, и то с не чак толкова малка разлика от нас. Последните три места пък за Ирландия, Испания и Франция, където средногодишно 39 души на всеки 100 хиляди от населението губят живота си от това - на фона на нашите 301.

Всъщност мозъчносъдовите болести са втората причина за смърт в Европа. Така е и днес, така е било и преди 10 години, макар броят на смъртните случаи да намалява.

Данните са на Евростат от 2022 година - последните налични по темата. У нас има и по-нови, които засягат родната действителност. Те са съвсем леко по-обнадеждаващи, защото показват спад. Той обаче е по отношение на смъртността, но не и на заболеваемостта. Така, според НСИ, на всеки 100 хиляди души у нас, 272 умират от мозъчносъдова болест, като жените са повече от мъжете.

В кои райони ситуацията е най-сериозна? Това преди всичко е Северозападна България – със стойности, доста над средните за страната. Над 300 смъртни случая на всеки 100 хиляди души са регистрирани също в Югоизточна България, Южния централен и Северния централен район на страната. Под средната са стойностите само в Североизточна и Югозападна България, като в последния район случаите са дори под 200 на 100 хиляди души.

За първите 6 месеца на годината, от инсулт у нас са заболели почти 25 хиляди души. Което, поне до отчетения момент, прилича на ситуацията през 2024-а, когато за цялата година те са били 50 хиляди.

Инсулт: Защо страната ни е водеща по заболеваемост и инвалидизация

Възрастта на пациентите спада. Рискът все още е най-голям при хората над 55 години. През миналата година, от Центъра по обществено здраве и анализи са отчели и над 4 хиляди засегнати от мозъчносъдова болест на възраст между 35 и 55 години. Както и забележете – 162 души под 35-годишна възраст.

Рискът от инсулт след 55-годишна възраст, все пак е двойно по-висок. И за съжаление, всеки пети случай у нас завършва фатално, а над половината от засегнатите остават с трайна инвалидност. Липсата на национален план за борба с инсулта и недостатъчната ангажираност на обществото, специалистите посочват като основни причини за тази тежка статистика. Затова алармират, че реакцията в първите 4 часа и половина може да бъде животоспасяваща, тъй като всяка минута след получен инсулт, се губят по 2 милиона мозъчни клетки.

В световен мащаб на всеки 6 секунди 1 човек умира от инсулт, като очакванията на лекарите са до 10 години броя на засегнатите да нарасне с една трета. Затова напомнят, че държим живота си в собствените си ръце, защото 80% от случаите са предотвратими.