Всеки трети европеец страда от заболявания на мозъчните или нервните клетки. А България продължава да е на едно от челните места по брой инсулти в Европейския съюз.

Невролози, психиатри и неврохирурзи обаче са категорични - статистиката за страната ни не е обективна. Те са готови с 5-годишен Национален план за мозъчните заболявания.

Една от основните идеи на изготвения план е създаването на два нови типа лечебни заведения – на мястото на някои от болниците за активно лечение, чийто брой у нас е много над необходимия.

“Единият тип е за активна рехабилитация и възстановяване – за оперирани и стабилизирани пациенти. Другият е за пациентите, които са трайно увредени и имат нужда от дългосрочни грижи– пациенти в будна кома, пациенти с тежък мозъчен инсулт, пациенти с деменция”, коментира проф. Николай Габровски. Той допълни, че в момента тежестта за тези пациенти пада върху семействата им.

Инсулт: Защо страната ни е водеща по заболеваемост и инвалидизация

Осъществима в по-кратки срокове – още от догодина, е идеята за нова клинична пътека.

“Преди 20 години, когато идваха пациенти в спешното звено и аз дежурех, казвахме: “Симптоматиката ти е минала, пий това, това и това”. Сегашната идея е той да бъде приет, да бъдат направени съответните изследвания, така че да не се стига до следващия етап и оформянето на неврологичен и психичен инсулт”, обясни проф. Димитър Масларов.

Специалистите са категорични: 80% от инсултите са предотвратими и лечими. А с плана си имат за цел да се лекуват не резултатите, а причинителите. Според проф. Масларов това са нелекуваното високо кръвно, нелекуваният захарен диабет, депресиите и неконтролираната употреба на хормонални противозачатъчни средства.

А сред факторите, които отварят вратата към уврежданията на нервната система и мозъка, е и затлъстяването.

“Оттам се появяват деменция, алцхаймер, депресия, повишен риск от инсулти”, обясни доц. Цветалина Танкова.

„Твоите здравни права“: Какво се покрива от НЗОК при рехабилитация

“Затлъстяването увеличава риска от мозъчен инсулт с 64%. България е на шесто място на затлъстяване в Европа при възрастни, но на пето място по затлъстяване при деца, което показва, че проблемът се подмладява”, каза тя.

План-сметката с нужните до 200 милиона лева годишно предстои да стигне до Здравната каса и министерството.

“Аз съм с две ръце “за“ всякаква превенция, особено на мозъчно-съдовите заболявания. Лично съм засегнат в семейството”, сподели управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски.

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов каза, че бюджетът вече е минал, но не даде повече информация относно плана.