В рамките на рубриката „Твоите здравни права“ на предаването „Пулс“, Мария Димитрова – главен експерт в дирекция „Методология на медицинските и дентални дейности“ в НЗОК – разясни възможностите за рехабилитация, финансирана от Касата.

„Здравната каса има договори с над 50 специализирани болници за рехабилитация – познати и като санаториуми. В много многопрофилни болници също има отделения за рехабилитация, а в извънболничната помощ – медицински центрове, които извършват процедури“, обясни Димитрова.

Имунитетът при децата и автоимунните заболявания: Какво трябва да знаят родителите

Как пациентът може да бъде насочен

„Насочването се извършва от лекар-специалист по рехабилитация чрез направление №7. Така пациентът може да постъпи в болнично заведение за процедури по клинична пътека“, уточни тя.

При пациенти, изписани след инсулт, нуждата от рехабилитация се отбелязва в епикризата, след което личният лекар или специалистът издава необходимото направление. „Личният лекар е най-близо до пациента и той е връзката със системата на здравеопазване“, допълни експертът.

Колко пъти годишно се полага рехабилитация

„Пациентите с инсулт са сред малкото изключения, при които рехабилитацията може да се провежда повече от веднъж годишно. Ако обаче има нужда от допълнителни процедури извън покритите от касата, те могат да бъдат назначени от лекар-специалист и се заплащат от пациента или близките му“, каза Димитрова.

Кога болницата може да откаже прием

„Ако пациентът има придружаващи заболявания, за които рехабилитацията е противопоказна – например аневризма, цироза на черния дроб или някои онкологични заболявания – болницата има право да откаже прием, защото терапията би била рискова“, поясни тя.

Диагнози и процедури

Рехабилитацията се полага при заболявания на опорно-двигателния апарат, централната и периферната нервна система, както и при родови травми. „След COVID-19 също има създадена клинична пътека за лечение на последиците“, отбеляза експертът.

Разходи и такси

„Когато пациентът е приет по клинична пътека, престоят, храната и процедурите са включени в цената. Заплаща се единствено потребителска такса от 1 лев на ден, от която някои групи пациенти са освободени – например деца, военноинвалиди и лица с определени заболявания“, каза Димитрова. Допълнителни процедури се заплащат, но само след назначение от специалист.

Разлика между НОИ и НЗОК

Мария Димитрова подчерта, че често хората бъркат рехабилитацията по НОИ и тази по НЗОК:

„НОИ финансира до 4 процедури на ден, включително в хотели и балнеохотели, и изисква служебна бележка от работодател. Здравната каса не поставя изисквания за трудов статус, но процедурите се извършват само в специализирани болници – обикновено по 3 на ден. Престоят е 7 дни по НЗОК срещу 10 по НОИ“.

Нови методи в рехабилитацията

„От две години по НЗОК се заплаща роботизирана рехабилитация на ръка и крак при пациенти с детска церебрална парализа. Също така се въведе и подводно-екстензионна терапия за заболявания на опорно-двигателния апарат – метод, който показва отлични резултати“, завърши Димитрова.