Коментар на Сантра, Невяна Владинова и проф. Николай Овчаров
Какви оценки за готовността на страната ни да приеме еврото след два месеца чухме на конференцията „България на прага на еврозоната“? Как се справя досега властта с подготовката за смяната на лева и какви са предизвикателствата пред нас като потребители? Темата коментираха певицата Сантра, заместник-председателят на федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова и археологът проф. Николай Овчаров.
Втората тема в предаването беше за сложните отношения между България и Северна Македония, която днес чу критиките на Европейския съюз.
