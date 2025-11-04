Какви оценки за готовността на страната ни да приеме еврото след два месеца чухме на конференцията „България на прага на еврозоната“? Как се справя досега властта с подготовката за смяната на лева и какви са предизвикателствата пред нас като потребители? Темата коментираха певицата Сантра, заместник-председателят на федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова и археологът проф. Николай Овчаров.

Втората тема в предаването беше за сложните отношения между България и Северна Македония, която днес чу критиките на Европейския съюз.