Общественият съвет за изграждането на Национална детска болница подаде оставка миналата седмица с мотивите, че няма прозрачност и не получава нужната информация от отговорните институции. Надежда Цекулова, член на подалия оставка съвет, заяви в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS, че това не е отказ от каузата, а ясен знак, че в настоящите условия съветът не е в състояние да изпълнява ангажиментите, които обществото очаква от него.

"Проектът навлиза в много решителна фаза, в рамките на която става много по-трудно тези процеси да се управляват през публичен натиск и изискват много по-добро ниво на колаборация", обясни Цекулова. Тя подчерта, че разликата сега е в последствията, които биха настъпили, ако се допуснат грешки в тази ключова фаза.

Общественият съвет за Национална детска болница подаде оставка, здравният министър я прие

Оставката не означава, че членовете на съвета се отказват от каузата "Национална детска болница", а е сигнал към обществото и специалистите, че те не могат да носят отговорност за документи и процеси, до които нямат достъп. "Ние не сме съгласни да понесем отговорността за документа, който ще се появи в един красив момент", заяви тя.

Цекулова изрази съмнения, породени от досегашния ход на процеса, като даде и други примери за непрозрачност:

⇒През юни е била представена публично визуализация на бъдещата сграда, която според Цекулова "категорично не беше вярно" да се представя като финален вид, ако процесите се следват правилно.

⇒През юли е изтекло писмо от Министерството на здравеопазването за финансиране на проекта, базирано на остойностяване, което не е било адаптирано за българския пазар и без ясен разчет на етапите на реализация. Тогава отново членовете на Обществения съвет е трябвало да дават обяснения пред медиите за документ, в чието създаване не са участвали.

Според Цекулова е изключително важно разговорът да не се ограничава само до построяването на една сграда. Тя подчерта, че Общественият съвет очаква да се работи по цялостна стратегия за детското здравеопазване.

Темата коментира и директорът на Здравната инвестиционна компания Десислава Малинова. Тя уверява, че строителството върви по план и няма основания да се говори за застой.

Малинова категорично отхвърли обвиненията за липса на прозрачност и диалог. Тя подчерта, че отказът да бъде предоставен конкретен документ на Обществения съвет се дължи единствено на изискванията на Закона за обществените поръчки.

„Получихме категоричен отговор от Агенцията за обществени поръчки, че носим отговорност да не проваляме процедурата и да не забавяме сроковете“, обясни Малинова.

По думите ѝ Здравната инвестиционна компания ежемесечно изготвя доклади до Министерството на здравеопазването и Народното събрание, за да гарантира публичност на процеса. И още - ролята на Обществения съвет е консултативна, а не контролна, и че експертизата му е била ценен принос за проекта до момента.

„Болницата се изгражда за децата, но и заедно с лекарите, които ще работят в нея. Тяхното мнение е водещо“, подчерта Малинова, като добави, че диалогът с медицинската общност ще продължи, независимо от оставката на членовете на Обществения съвет.

Проектът за Националната детска болница предвижда 456 легла и 20 операционни зали, а довършването ѝ е планирано за 2029 г. Според Малинова няма пречки този срок да бъде спазен. Тя изрази увереност, че „България ще има своята детска болница“ и че настоящият етап на работа включва както проектирането, така и подготовката за строителството.