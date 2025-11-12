Стартира мащабен проект за реставрация на фасадите на бившия Театър „Ренесанс“, познат и като кино „Възраждане“. Това съобщават от Район „Възраждане“.

Целта на проекта е да се възстанови максимално автентичният вид на фасадата, като се спре разрушителният процес и се предотврати увреждане в дълбочина. Проектното предложение включва преустройство и реконструкция, увеличаване на носимоспособността, устойчивостта и трайността на сградата.

Ще бъдат премахнати негодните елементи в интериора, като се предвижда възстановяване и замяна на конструктивни части и инсталации. Укрепването на фасадите и новите конструктивни елементи ще се извърши чрез фундиране изцяло в контура на сградата, без да се засягат културни пластове под съществуващите нива. Процесът ще бъде поетапен и ще се комбинира с бъдещата конструкция, съобщават от Район „Възраждане“.

Реставрацията на фасадната мазилка и декоративните елементи включва премахване на късни намеси и силно компрометирани участъци, почистване, обезпрашаване и укрепване на оголените зидове. Цокълът ще бъде обработен с биоцидни и фунгицидни препарати, ще се извърши хидрофобизация, китване и ретуширане. Ще се използват съвременни материали за възстановяване на мазилката – дълбоко проникващи силикатни грундове и фугиращ хоросан на

основата на хидравлична вар. Ще бъдат оформени рустика, пиластри и други архитектурни елементи, като финалното покритие ще представлява цветна боя с изолационна и предпазна функция срещу замърсяване и стареене.

Специализираната реставрация ще обхване зоните с гипсови, релефни, орнаментални и декоративни елементи, които ще бъдат почистени и възстановени от квалифициран реставратор чрез използване на калъпи, шаблони, отливки и китове. Предвижда се също реставрация на всички метални елементи по фасадата.

Проектът включва и подмяна на дограмата и покрива, ремонт на балкона, монтаж на нова дограма, подмяна на ламаринените обшивки и водоотточната система с нови елементи с PVC покритие в хармония с фасадата. Предвижда се новият покрив да бъде изпълнен с PVC хидроизолация и декоративни профили, които ще придадат визия на метален покрив в сив цвят.

Кметът на район „Възраждане“ Станислав Илиев подчертава, че опазването на културното наследство е сред водещите приоритети на районната администрация.

В края на август в сградата на бившето кино „Възраждане“ горя пожар, а преди това и през 2021 г.

Редактор: Ина Григорова