Премиерът Росен Желязков свика Съвет по сигурността по темата за особения управител на "Лукойл". На него има 15 представители. Освен премиера, става въпрос за силовите министри, представителите на службите, министрите на финансите, външните работи, електронното управление, представител на президентството и на парламентарните сили.

"Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено", заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на свиканото от него заседание на Съвета по сигурността.

По-рано в кулоари лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че вече има избран за поста човек и неговото име ще бъде обявено от министър-председателя.

Междувременно днес беше обнародван в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Той касае американските санкции срещу руската компания „Лукойл“, която има активи и в България. Предвижда се разширяване на правомощията на особения управител, който ще бъде назначен от правителството в рафинерията в Бургас.

Припомняме, че на 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.

Няколко дни по-късно президентът Румен Радев наложи вето върху промените в закона. Мотивите на държавния глава бяха, че измененията водят до подкопаване на правовия ред, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси. Той осъди отмяната на административния и съдебния контрол върху актовете на длъжностните лица и върху договорите, сключвани от особения управител, като според него това "накърнява по недопустим начин конституционното право на защита".

В четвъртък депутатите преодоляха ветото със 128 гласа „за“, 59 „против“ и нито един „въздържал се“.