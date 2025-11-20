В навечерието на Деня на християнското семейство (21 ноември) десетки двойки от Димитровград подновиха брачните си обети, след като са прекарали повече от половин век заедно.

Общо 55 двойки, сключили брак преди 50 и повече години, участваха в тържеството. Сред тях има и такива, които празнуват "диамантена сватба", след като са се венчали през 1965 г. Рецептата за щастлив живот се крие в многото компромиси. Това потвърди и една от двойките, споделяйки своя опит.

Като специална изненада за празника Община Димитровград подготви за всяко семейство рамкирано копие от оригиналния акт за сключен граждански брак, изваден от архивите.