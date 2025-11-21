Снимка: БТА, архив
Съдебното заседание ще се проведе на 27 ноември 2025 г.
Съдия Светла Даскалова от Окръжния съд във Варна, разглеждаща делото срещу кмета на града Благомир Коцев, разпореди подсъдимият да бъде преведен от затвора в София във варненския.
Със свое второ разпореждане насрочи за 27 ноември 2025 година, от 13:30 ч., в открито съдебно заседание, разглеждането на постъпилите молби от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Припомняме, че преди 2 дни Върховният касационен съд реши делото срещу Благомир Коцев да се гледа във Варненския окръжен съд. По-рано Софийският градски съд прекрати съдебното производство и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд.
На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. От него стана ясно, че той и още четирима души отиват на съд заради престъпно сдружение за получаване на подкупи. Прокуратурата е внесла обвинителния акт срещу градоначалника, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те ще отговарят за 12 случая, в които са искали да им бъде върнат процент от спечелени обществени поръчки.
Според обвинението между юли 2024-а и май тази година в различни конфигурации те са упражнили влияние с цел получаване на подкупи. В делото фигурира и депутат, за когото от прокуратурата все още не казват нищо конкретно, освен че е народен представител в 51-вия парламент.
