Съдия Светла Даскалова от Окръжния съд във Варна, разглеждаща делото срещу кмета на града Благомир Коцев, разпореди подсъдимият да бъде преведен от затвора в София във варненския.

Със свое второ разпореждане насрочи за 27 ноември 2025 година, от 13:30 ч., в открито съдебно заседание, разглеждането на постъпилите молби от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определиха съдията, който ще гледа делото срещу Благомир Коцев във Варна

Припомняме, че преди 2 дни Върховният касационен съд реши делото срещу Благомир Коцев да се гледа във Варненския окръжен съд. По-рано Софийският градски съд прекрати съдебното производство и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд.

На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. От него стана ясно, че той и още четирима души отиват на съд заради престъпно сдружение за получаване на подкупи. Прокуратурата е внесла обвинителния акт срещу градоначалника, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те ще отговарят за 12 случая, в които са искали да им бъде върнат процент от спечелени обществени поръчки.

Според обвинението между юли 2024-а и май тази година в различни конфигурации те са упражнили влияние с цел получаване на подкупи. В делото фигурира и депутат, за когото от прокуратурата все още не казват нищо конкретно, освен че е народен представител в 51-вия парламент.

Редактор: Дарина Методиева