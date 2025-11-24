-
Бюджет 2026 трябва да осигури изборите на някой без реформи и визия за развитие на икономиката, коментира вицепрезидентът
За мен бюджетът за 2026 г. трябва да осигури на някой изборите без реформи и визия за развитие на икономиката. Без производство и икономика социалните мерки не могат да бъдат сами за себе си, няма как само да се изпразва хазната. Така вицепрезидентът Илияна Йотова коментира план-сметката, която беше приета на първо четене в парламента.
Вицепрезидентът разкритикува остро фискалната рамка за 2026 г. "Колкото и да се опитват да кажат, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен от него. Смущаващи са няколко неща - съкратените срокове между двете четения, все пак става дума за най-важния закон и бъдещето на държавата. Бюджетът обещава нови 10 млрд. лева дълг, което е изключително тревожен елемент", смята Илияна Йотова.
Според нея протестите – както на синдикатите, така и срещу решенията на Столичната община, имат пресечна точка и това е недоволството на хората.
Относно думите на депутата от „БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов, че тя е част от възможните претенденти за държавен глава на изборите догодина, Йотова заяви: "Рано е да отговоря дали бих се впуснала в президентската надпревара. Благодаря на колегите от БСП за признанието".
Тя отказа да коментира дали е обсъждала с БСП евентуална своя кандидатура. Според нея сериозен страх предизвиква постоянните коментари за създаване на партия на президента Радев.
