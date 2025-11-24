В неделя Общинската избирателна комисия във Варна отложи решението дали да отстрани предсрочно от кметския пост Благомир Коцев. Основания за извънредното заседание са три сигнала за прекратяване на правомощията на Коцев, който беше арестуван на 8 юли. Какви сигнали подава това решение коментираха експертът от „Прозрачност без граници” Ваня Нушева, политологът проф. Милена Стефанова и бившият говорител на ЦИК Александър Андреев в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Нушева смята, че заседанието се е провело в неделя, при това спешно, по необясними причини. Тя е на мнение, че „политически и икономически интереси се опитват да променят избора на варненци, чрез използване на инструменти от законодателството”. Тя е на мнение, че институциите се използват в тази битка, а в ОИК личи "политическата обвързаност".

„След като законът дава възможност да се подават сигнали, не може да очакваме, че това няма да се случва. С различни цели и по различен начин може да се оказва натиск. Това поставя важния въпрос какво казва текстът на Закона и въз основа на какво ОИК ще трябва да вземе решението си, ако се стигне до такова. Законът казва – ако кметът не е ходил на работа по неоснователни причини повече от 1 месец. Критериите за неоснователни причини не са описани”, посочи Стефанова. Тя каза, че основателна причина може да включва различни факти. И допълни, че „това да бъдеш в ареста е основателна причина”. Затова Стефанова смята, че поради тази причина няма да се стигне до отстраняване на кмета на Варна от поста с решение на ОИК.

Андреев е на мнение, че „нищо не налага разглеждането на сигнала да става в неделя, извън обичайното място, където ОИК провежда заседания и при условие, че мярката за неотклонение ще се гледа в четвъртък”. Той допълни, че „това бързане поставя редица въпроси”. Експертът допълни, че ОИК не взима решение, а отлага с оглед събиране на допълнителна информация към сигнала. Андреев допълни обаче, че не е известно какво пише във въпросния сигнал.

