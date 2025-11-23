Общинската избирателна комисия във Варна отложи решението дали да отстрани предсрочно от кметския пост Благомир Коцев. Основания за извънредното заседание са три сигнала за прекратяване на правомощията на Коцев, който беше арестуван на 8 юли.

Комисията гласува с 20 гласа "за" и 7 "против" да се изискат допълни документи по казуса. След предоставяне на информацията ще бъде свикано ново заседание, на което комисията ще се произнесе, като към момента дата за него не е насрочена

Благомир Коцев: Ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане

Заседанието в неделя предизвика протест пред сградата, в която заседаваше ОИК. Близки и симпатизанти на Коцев се събраха пред Двореца на културата и спорта в морската ни столица. Те се възмущават от това, че ОИК ще заседава няколко дни преди разглеждането на мярката за неотклонение на варненския кмет. Това се очаква да се случи в четвъртък, а делото ще ръководи избраната на случаен принцип съдия Светла Даскалова.

Въпреки че в събота от ГЕРБ обявиха, че представителите на тяхната партия в Общинската избирателна комисия ще гласуват против отстраняването на Коцев, протестиращите все още са на мнение, че целта на заседанието е именно премахването му от поста.

Заседанието на ОИК беше закрито, но след скандирания от протестиращите медиите бяха допуснати. Минути по-късно дойде и решението.



„Последният сигнал, който е входиран в ОИК е допълнение към предходен сигнал и се изисква установяване на нови факти и обстоятелства. Една от основните причини за свикването на заседанието беше да се извършват съответните процесуални действия от наша страна, за да се изяснят нови факти и обстоятелства, които желае подателят на сигнала”, обясни Велин Жеков, председател на ОИК – Варна.

„ОИК взе решение да си следват тези 10 дни, в които да се изискат допълнителни документи от общината. Въпреки, че подобна фигура в Изборния кодекс - като допълване на сигнал, не съществува. Следваше да се вземе решение днес. Но мнозинството в ОИК реши да го отложи за събиране на допълнителни доказателства”, подчерта Марин Пандов, адвокат на Благомир Коцев.

Докато комисията решаваше в Двореца на културата и спорта, отвън протестиращите изразиха подкрепа за Коцев.

„Много граждани на Варна прозират действията на политическите партии, които чрез своя инструмент ОИК явно изпълняват основно политически указания и се опитват да подменят вота на законно избрания кмет Благомир Коцев”, заяви протестиращият д-р Антон Тонев.



Чуха се и критики към ГЕРБ, които преди ден обявиха, че техните представители ще гласуват против отстраняването на Коцев.

"Един административен орган не следва публично да си комуникира с политически партии", категоричен беше председателят на ОИК – Варна.