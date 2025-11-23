Снимка: БТА, архив
„За нас е важно Коцев да се върне към задълженията си и да може да ги изпълнява спокойно, дори и от вкъщи“, заяви Денков
Продължават и политическите реакции около казуса с Благомир Коцев. След като вчера ГЕРБ призоваха колегите си в ОИК–Варна да не подкрепят освобождаването на Коцев като кмет, днес партията приветства решението на комисията. Според Владислав Горанов, ако има основание кметът на Варна да бъде отстранен, това трябва да стане единствено с решение на съда.
От ПП–ДБ обаче критикуваха този подход, тъй като според тях така се прехвърля отговорността към институции, които „неправомерно държаха кмета на Варна пет месеца“, въпреки че решението на ВКС е от преди няколко дни. От формацията заявиха още, че нямат информация Коцев да е бил прехвърлен от София към Варна.
ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев
„Ние нямаме официална позиция и не сме призовавали нашите членове, тъй като те винаги гласуват по съвест и спрямо конкретния казус, като, разбира се, вземат предвид всички обстоятелства и факти“, коментира Атанас Атанасов от „БСП–Обединена левица“.
„За нас е важно Коцев да се върне към задълженията си и да може да ги изпълнява спокойно, дори и от вкъщи. Знаете, че кметът е кмет, докато не бъде отстранен. Затова, докато казусът не бъде окончателно решен, варненци имат всички основания да протестират и да заявяват: ‘Искаме си кмета“, заяви Николай Денков от ПП–ДБ.
Благомир Коцев: Ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане
„Разбрах, че ОИК е взела решение да запази правомощията на Коцев, и това е най-разумното. Ако някой трябва да се произнесе по въпроса, това е българският съд. Жителите на Варна са го избрали за кмет, не членовете на общинската избирателна комисия“, заяви Владислав Горанов от ГЕРБ.
