Граждани на Монтана задържаха мъж, който откраднал автомобил, а след това го управлявал пиян, съобщава кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков. Те повикали полицията и той бил арестуван и отведен в Районното управление, съобщиха от местната областна дирекция на МВР.

Към 02:44 часа тази сутрин в полицията бил подаден сигнал за откраднат автомобил. Собственичката организирала група свои роднини и приятели, с които излезли през нощта по улиците на Монтана да търсят откраднатата кола. Те засекли автомобила по централния булевард „Трети март“, успели да го спрат и задържали крадеца с граждански арест. След това повикали полицията и било установено, че е мъж на 25 години от Монтана. Той бил задържан с полицейска заповед за денонощие, а тест за алкохол установил, че е седнал зад волана на откраднатата кола с концентрация на алкохол от 1,50 промила в издишания въздух.

По случая е образувано досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана припомниха, че от август 2023 година до сега в региона са иззети над 100 автомобила, чиито собственици ги карали след употреба на алкохол(над 1,20 промила) или наркотици.

"В случая автомобилът е откраднат, а не собствен, но става въпрос за две сериозни нарушения", посочиха от полицията.

Редактор: Ралица Атанасова