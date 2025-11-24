Един човек е загинал, има ранени

Властите в Токио задържаха мъж по подозрение за кражба след фатален инцидент с автомобил, откраднат от автосалон. Това съобщи nhk.or.jp.

Шофьор блъснал пешеходци в района Адачи в ранния следобед в понеделник. Един човек е загинал, а друг е в критично състояние, девет други били ранени.

Съобщава се, че автомобилът бил без регистрационни номера. Полицията възнамерява да разследва начина, по който колата е открадната, както и да разпита мъжа по подозрение за бягство от местопроизшествието след катастрофа.

Снимка: БТА/АП

Редактор: Дарина Методиева

