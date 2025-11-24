Снимка: iStock
Един човек е загинал, има ранени
Властите в Токио задържаха мъж по подозрение за кражба след фатален инцидент с автомобил, откраднат от автосалон. Това съобщи nhk.or.jp.
Шофьор блъснал пешеходци в района Адачи в ранния следобед в понеделник. Един човек е загинал, а друг е в критично състояние, девет други били ранени.
A car plowed into a sidewalk in Tokyo’s Adachi Ward, injuring over 10 people, including two seriously.— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) November 24, 2025
The driver fled the scene, and police have launched a manhunt. pic.twitter.com/MtAfJOIwp4
Съобщава се, че автомобилът бил без регистрационни номера. Полицията възнамерява да разследва начина, по който колата е открадната, както и да разпита мъжа по подозрение за бягство от местопроизшествието след катастрофа.
Снимка: БТА/АП
