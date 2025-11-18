Япония предупреди своите граждани в Китай да бъдат по-предпазливи и да избягват места, на които се събират много хора. Предупреждението беше отправено на фона на задълбочаващото се напрежение между двете най-големи икономики в Азия след коментарите на японската министър-председателка Санае Такаичи относно Тайван, съобщи "Ройтерс".

Такаичи предизвика най-сериозния дипломатически конфликт между двете държави от години, когато на 7 ноември заяви пред японски законодатели, че китайско нападение срещу острова би представлявало заплаха за Япония, която може да доведе до военен отговор от страна на Токио.

Високопоставен японски служител се срещна с китайски представител Пекин, за да опита да намали напрежението, но срещата не се увенча с успех, уточни "Ройтерс". Китайското външно министерство заяви, че Лю Цзинсон, генерален директор на отдела за отношенията с азиатските страни, е настоял по време на срещата Такаичи да оттегли коментарите си. Главният секретар на японския кабинет Минору Кихара е намекнал, че Токио не е склонен да го направи. Кихара е казал, че думите на Такичи не променят цялостната позиция на японското правителство, което се надява въпросите, свързани с Тайван, да бъдат решени по мирен път чрез диалог.

Във видео, публикувано в социалните медии от вестник "Гуанмин дейли", издаван от Китайската комунистическа партия, се чува Лю да казва пред репортери, че е недоволен от срещата и да описва атмосферата като напрегната.

