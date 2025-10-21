Санае Такаичи стана първата жена, която заема поста министър-председател на Япония на Долната камара на парламента. Тя беше избрана неочаквано с мнозинство в първия тур на гласуването и ще встъпи официално в длъжност след среща с императора по-късно днес.

Новият премиер на Япония е Шигеру Ишиба

64-годишният бивш вътрешен министър, отговарял за икономическата сигурност, спечели 237 глава в 465-местната Камара на представителите в парламента на страната (Сюгиин).

Такаичи е лидер на управляващата Либерално-демократическа партия, която вчера сключи коалиционно споразумение с Партията на японското възстановяване.

Такаичи завършва университета в Кобе и работи като автор, юрист и телевизионен водещ, преди да започне политическата си кариера. Избрана като независим депутат в Камарата на представителите през 1993 г., тя се присъединява към Либералнодемократическата партия (ЛДП) през 1996 г. Протеже на Абе, Такаичи заема различни длъжности по време на премиерския му мандат, най-вече като министър на вътрешните работи и комуникациите.

Редактор: Цветина Петкова