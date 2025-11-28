Новините на NOVA България Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Новините на NOVA (28.11.2025 - 8.00) Начало България Новините на NOVA (28.11.2025 - 8.00) Начало Новините на Нова – емисии Новините на NOVA (28.11.2025 - 8.00) Новините на NOVA (28.11.2025 - 8.00) 28 ноември 2025 08:31 Новините на NOVA (28.11.2025 - 7.00) Новините на NOVA (28.11.2025 - 9.00) Новините на NOVA (28.11.2025 - 6.00) Новините на NOVA (27.11.2025 - късна) Новините на NOVA NEWS (27.11.2025 - 20:00) Новините на NOVA (27.11.2025 - централна) Гледайте цялата емисия Редактор: Ралица Атанасова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Крачка назад за Бюджет 2026: Какви промени трябва да претърпи фискалната рамка Зов за помощ: Стопанинът на хижа “Чаирски езера” има нужда от скъпо лечение на рак на дебелото черво Протестна акция на „Величие“ блокира центъра на София (ВИДЕО) Трима лъжесвидетели и едно съмнително завещание: Нова имотна измама след фалшиви показания пред нотариус Днес освобождават Благомир Коцев Росен Плевнелиев: Този кабинет трябва да остане работещ до президентските избори, има още цели за постигане Как стотици автомобили станаха "жертва" на дупка в столичен квартал Втори ден: Бедствено положение в Югозападна България заради проливните дъждове Проливни валежи в следващите 48 часа Прогноза за времето (28.11.2025 - сутрешна) Нов център за социални услуги ще бъде изграден в Попово Обсъждат отново промените в бюджета: Работодатели и синдикати отиват на среща във финансовото министерство Дарителски кампании събраха за часове гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев Сметките за вода в евро: Закръглянето в цените ще бъде в полза на потребителите "Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!" - кампанията, зарадвала 6500 малчугани Спасиха лешояд от покрив в Хасково 17-годишният обвиняем за убийството в Студентски град остава в ареста Интерактивен концерт, вдъхновен от легендарния китарист Джо Бонамаса, ще се проведе в София Доц. Стоянка Черкезова: Можем да предотвратим 33 хил. смъртни случая на година у нас Часове преди Черния петък: Засилени проверки на КЗП Румен Радев: Няма как да се съгласим на промяна на осигуровките без смислен алтернативен модел Revolut спира преводите в лева "Челюсти": Справедливо ли е недоволството от вече оттегления бюджет Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София Здравното министерство осъди агресията срещу служителки, блокирани при излизане от Народното събрание КНСБ: Всички страни по бюджета трябва взаимно да се изслушваме и да направим компромис Зам.-председателят на АИКБ Кирил Бошов: Важното е, че диалогът с бизнеса е възстановен БСП излиза от властта, ако не бъдат изпълнени социалните политики в Бюджет 2026 400 проверки и 370 нарушения: ДНСК уверява, че проверките продължават „Пресечна точка”: За Бюджет 2026, протестите срещу него и задават ли се предсрочни избори БНБ: Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава до 9,01% през октомври Нападнаха и ограбиха златните бижута на 65-годишна жена в София Намаленията за Черен петък: За какви измами да внимаваме, когато пазаруваме онлайн? Спасиха живота на бебе с 1 млн. левкоцита Разкриват 5 нови центъра за настаняване на възрастни хора у нас СДВР: Протестът в София беше охраняван само от щатни полицейски служители Общинските съвети на Русе и Гюргево се обявиха срещу изграждането на инсенератор за изгаряне на отпадъци Съдът назначи нова експертиза за катастрофата, при която загина 14-годишният Филип Подновиха обсъжданията на Бюджет 2026: Работодатели, власт и синдикати се срещнаха в централата на ГЕРБ След протеста: Какъв ще е бюджетният разчет на държавата Прогноза за времето (27.11.2025 - обедна) Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата Равносметката след протеста: Лютив спрей срещу протестиращи и трима ранени полицаи Заради порои: Обявиха бедствено положение в Петрич и Сандански Бенчев: Държавата много трудно би управлявала голям комбинат като “Лукойл” Задържаха голямо количество контрабандни цигулки на Летище София Реакциите на политиците след изтеглянето на Бюджет 2026 Прокуратурата обвини чужденец за насилие над полицай в София ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА