От „Продължаваме Промяната - Демократична България” внасят вот на недоверие към правителството в петък, обяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

„Искам да благодаря на всички на историческия голям протест на 1-ви декември – за това, че излязохме мирно, за това, че заявихме ясно какво искаме. А то е Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и да крадат бъдещето на децата ни. За съжаление тези хора явно са решили да взривят държавата. Преди малко Росен Желязков обяви, че нямал да подава оставка – ще му помогнем. В петък ще внесем вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира, ще има още по-голям протест, на който ясно ще им кажем: стига – достатъчно. Дайте шанс на бъдещето на България”, заяви Василев във видео във Facebook.

По-рано от ПП-ДБ обявиха, че ще внесат вот на недоверие, ако правителството не подаде оставка тази седмица.

„Нашето съобщение и към Борисов, и към Пеевски е много ясно: подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява повече страната. Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен”, заяви Василев. Той благодари на гражданите, които са се включили в протестите.

„Демонстрацията в София беше мирна. По време на голямото шествие, което се организира, нямаше нито един инцидент. В грозните сцени, които видяхме, участваха провокатори и агитки, докато МВР стоеше безучастно. Опитите да се окървави този протест останаха ограничени само пред централата на "ДПС- Ново начало". Центърът на София остана без ток, точно по трасето, където трябваше да мине шествието. То обаче беше променено”, заяви Василев.

„Видяхме, че правителството този път може би чу протеста и оттегля бюджета. Това можеше да бъде избегнато, ако се беше случило миналата седмица. Вече е късно. Чухме хората на протеста. Те искат оставката на кабинета и излизането на Борисов и Пеевски от българската политика. Ние ги подкрепяме напълно”, допълни председателят на "Продължаваме Промяната".

По думите на депутата Божидар Божанов изтеглянето на бюджета е закъснял тактически ход.

„Правителство с това мнозинство не може да има друг бюджет, защото то е изцяло пленено от Пеевски. И това, което видяха българските граждани, всички тези десетки хиляди по площадите, е именно това, че в този парламент правителството е пленено от Пеевски и няма как бюджетът да не заделя за неговите касички. Оттук нататък ние ще се борим за всеки един глас на протеста. Имаме ясна програма и приоритети. Заради липсата на "санитарен кордон" около Пеевски се стигна до тук”, каза Божанов.

И заключи, че напълно подкрепят влизането ни в еврозоната.

„Спомнете си, че ние поискахме оттеглянето на този бюджет. Борисов направи някаква маневра тогава, но неговите партньори му се качиха на главата и докараха страната до това положение. Така че няма друг изход, освен оставка. На второ място е нещо изключително важно. Миналата седмица в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред пробутаха едни текстове, че в срок от един месец трябва да бъдат избрани новите шефове на специалните служби - ДАНС, ДАР, ДАТО. Тези процедури да се спрат. Защото е вероятно да се отиде на избори и се опитват да окомплектоват ръководствата на службите с политически зависими лица, които да ги обслужват”, каза от своя страна депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Демократична България" ген. Атанас Атанасов.

Относно протестите той каза следното: "Навремето хан Крум е казал: като не искате мира, на ви секира".

„Вчера беше направен опит протестът да бъде опорочен. Зад него стоят действията и бездействията на министъра на вътрешните работи. Имаше липса на полиция, след като стотици униформени бяха дошли от провинцията в София. Наличието на пожар в подстанция, която не се е палила никога, е доказателство, че е разработен ясен сценарий за опорочаване на този протест”, допълни Ивайло Мирчев.

