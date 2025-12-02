71 души са задържани при ескалацията на напрежението след протеста в центъра на София в понеделник вечерта. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов пред журналисти. Сред арестуваните има непълнолетни лица, каза още той.

Припомняме, че пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ и офис на ГЕРБ, намиращ се на бул. "Дондуков", предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки, обръщаха и палеха контейнери за боклук и нанесоха сериозни щети на полицейски автомобил и пожарна кола. При нападението офисът на ГЕРБ беше напълно потрошен. Наложи се полицаите да използват лютив спрей, за да отблъснат участниците в размириците.

Как големите световни медии отразиха протестите в България

Трима полицаи са ранени, съобщиха още властите.

„Ескалацията се случи в момента, в който незаявено шествие се насочи към сградата на „ДПС-Ново начало”. Нашият план беше обезсмислен. Протестиращата маса премина през необезопасена от полицията територия”, каза Николов.

"Видяхте агресията, непредизвикана с нищо, върху полицаи, които бяха замеряни с предмети. При 21 КПП-та видяхме хора, които наподобяват хулигани и провокатори, и към тях незабавно бяха прикрепени оперативни екипи, които следяха тяхното поведение", обясни Николов. Според него полицията е направила всичко възможно, за да проследи всички агресори.

Главният комисар заяви, че агресията от страна на демонстрантите не е била провокирана. Той беше категоричен, че нападателите са били предварително организирани.

"Протестът премина мирно, тихо и спокойно. Поздравявам всички мирни граждани, включително и полицаите, които тактически бяха заели позиции и с нищо не предизвикваха хора от протеста", каза още Николов.

От агресорите няма нито един пострадал, също както и от мирно протестиращите граждани, заяви още той.

♦ Главният директор на СДВР уточни, че за протеста са били създадени 21 контролно-пропускателни пункта. По време на селектирането на гражданите са установени немалко лица, носещи забранени вещи, включително и такъв, носещ газов пистолет, зареден с патрон.

♦ Николов информира още, че сред арестуваните е синът на известния русенски бизнесмен Атанас Бобоков, за когото се събират данни. Той е подпалил кофа за боклук.

♦ Задържано е и лице, у което при обиск са намерени 31 хиляди лева в различни купюри с бележки с имена на столични улици. "Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”, заяви още главният комисар.

♦ По повод спирането на тока в центъра на града Николов каза, че причината е установена –увредена подстанция „Рила”. Към момента се установява дали става дума за авария или умисъл.

Редактор: Цветина Петрова