Големите световни медии информират за протестите в България. "Ройтерс" съобщи, че хиляди са излезли на улиците в София и други градове срещу първия бюджет, изготвен в евро - този за 2026 г., месец преди страната да приеме общата валута на 1 януари.

"Франс Прес" и "Дойче Веле" подчертават, че демонстрациите са най-мащабните от години, като според организаторите в столицата са се събрали около 50 хиляди души.

Многохилядни протести в София и големите градове на страната срещу бюджета и управлението (ВИДЕО+СНИМКИ)

Недоволството е насочено към планираните по-високи данъци и осигуровки, както и към корупцията във властта. "Ройтерс" съобщава и за сблъсъците след протеста, с арести и ранени полицаи. Агенцията припомня и предупреждението на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, че приемането на еврото може да доведе до нов скок на инфлацията.

Десетки хиляди души протестираха вчера в София срещу правителството, бележейки засилването на антикорупционното движение в най-бедната страна от Европейския съюз, съобщава френският в. “Монд”.

Изданието добавя, че в края на митинга са избухнали сблъсъци с полицията, след като демонстранти “са атакували централата на политическата формация ДПС, която подкрепя правителството, и офис на управляващата партия ГЕРБ.”

“Миналата седмица българите вече излязоха по улиците на столицата, за да протестират срещу проектобюджета, който предвижда увеличение на заплатите в публичния сектор и повишаване на данъците”, добавя “Монд”.

Вестникът отбелязва, че в контекста на недоверие към институциите критиците на текста считат, че публичните финанси са толкова корумпирани, че тези мерки само ще засилят корупцията.

“По време на протеста вчера, най-големият от години насам, демонстрантите се събраха на площада пред парламента, размахвайки плакати и призовавайки за смяна на правителството, като скандираха “Мафия!” и “Оставка!”, пише изданието.

“Монд” цитира и публикацията на президента Румен Радев, който призова за прекратяване на насилието и поиска правителството да се оттегли.

Френският вестник обяснява, че правителството трябва да предложи тази седмица изменения в проектобюджета, след като обеща да не приема спорните точки, като например увеличаването на социалните осигуровки. С влизането на България в еврозоната на 1 януари този бюджет ще бъде първият, изчислен в евро, обръща внимание изданието.

“Страната е сред най-корумпираните държави членки на ЕС, заедно с Унгария и Румъния”, съобщава “Монд”, позовавайки се на индекса за възприятие на корупцията на организацията “Прозрачност без граници” (Transparency International).

Десетки хиляди хора излязоха на улиците в България за протест срещу корупцията и правителството, съобщи германската телевизия Цет Де Еф. Медията отбелязва, че протестите са започнали миналата сряда и са срещу проектобюджета за 2026 г., който според протестиращите прикрива разпространената в страната корупция.

Цет Де Еф подчертава, че на 1 януари България ще се присъедини към еврозоната.

“Според проучвания около половината от българите отхвърлят общата европейска валута поради опасения от покачване на цените”, съобщи телевизията.

ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова