Столичната община започва отчуждаване на имоти за достъп до бъдещата детска болница. Новината съобщи във Facebook кметът на града Васил Терзиев.

"Направихме още една важна стъпка към изграждането на Националната детска болница – проект, който хиляди семейства чакат от години. Столичният общински съвет одобри доклада, който внесох, за да започнем през 2026 г. отчуждаването на частни имоти в „Овча купел“. Те са ключови за довеждащата улица и инженерната инфраструктура към бъдещата болница в кв. „Горна баня“ – връзка, която ще осигури удобен достъп за деца, родители, лекари и спешни екипи. Паралелно подготвям доклад за прехвърляне на общински имоти в район „Люлин“ към АПИ, тъй като те попадат в трасето на Околовръстния път. „Люлин“ остана единственият район, в който тази необходима работа не беше извършена от районния кмет, затова ще я довършим на ниво Столична община, за да не забавяме важните процедури", написа той.

И изрази притеснение от съкращаването на държавното финансиране за важния участък от Околовръстния път, без който няма как да се осигури достъп до болницата.

"Надявам се държавата да гарантира необходимия ресурс. През октомври подписахме тристранно споразумение между Столична община, „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ и АПИ – ангажимент за общ план, ясен график и координация по проект, който не може да бъде отлаган повече", каза още Терзиев.

Редактор: Габриела Павлова