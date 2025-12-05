Опозицията внесе шестия вот на недоверие към кабинета. Този път на прицел е икономическата политика на правителството. Заявката на опозицията е обсъждането на вота да бъде съпроводено с мащабен протест. Същевременно управляващите се разбраха с бизнеса и синдикатите и в понеделник ще внесат преработения бюджет в парламента.

Ще излязат ли сметките на опозицията да сложи край на управлението или кабинетът ще събере подкрепа, въпреки решението на Бойко Борисов да се дистанцира от Делян Пеевски? Темата коментираха предприемачът Нели Насева, журналистът Петър Пунчев и писателят Александър Шпатов в „Пресечна точка”.

Във втората тема на предаването събеседниците обсъдиха влиянието на политиката върху изкуството. Поводът - решението на редица държави да бойкотират „Евровизия” заради участието на Израел. Засега Нидерландия, Ирландия, Испания и Словения няма да изпратят свои участници на конкурса. Така те показват неодобрението си към военната операция в Газа, при която бяха убити десетки хиляди палестинци, сред които над 20 000 деца, а ООН заключи, че Израел извършва военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Някои държави обаче като Германия и Австрия приветстваха оставането на Израел в „Евровизия”.

Редактор: Ина Григорова