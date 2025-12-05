Столичната община започна работа по бюджета за догодина. В предварителното обсъждане участие взеха общински съветници и районни кметове. Очаква се Общината да приеме годишния си бюджет в края на февруври.

Заложеното до момента - от общо планираните 1,8 млрд. евро за собствени приходи са изчислени 590 млн. евро, а малко над 400 млн. евро се предвиждат за заеми. Ключови сектори в бюджета са строителство и инфраструктура, транспорт, зелена система и образование.

„Около 30-40% от приходите на СО са по линия на държавния бюджет чрез трансфери - най-вече училища и образование. Искаме да видим 70 млн. евро, заложени в държавния бюджет за градски транспорт. Апелираме в държавния бюджет да се приеме редакция, която да позволи държавата да изплаща средствата за охрана на метрото. Тази година искаме да предложим рекорден бюджет и като приходи, и като разходи. Ще заложим повече финансиране от заеми и над 300 млн. евро повече за инвестиции“, коментира Георги Клисурски, зам.-кмет по финанси на София.

