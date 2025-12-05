Снимка: БГНЕС
-
Пилатес - един от най-ефективните методи за поддържане на добра форма и баланс
-
Хора с увреждания използват специално адаптирани ски в Алпите (ВИДЕО)
-
Мартин Миланов: Българският хокей - предизвикателства и възможности за младите таланти
-
Доставиха провизии за моряците от заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос” (ВИДЕО)
-
Д-р Теодор Цанков: За успехите и предизвикателствата на българските парамедици
-
Спортни новини (07.12.2025 - обедна)
-
Протест с искане за оставка на властта и контрапротест в защита на кмета на Враца
Обсъждането включва акценти върху приходите, заемите и планираните инвестиции в ключови градски сектори
Столичната община започна работа по бюджета за догодина. В предварителното обсъждане участие взеха общински съветници и районни кметове. Очаква се Общината да приеме годишния си бюджет в края на февруври.
Заложеното до момента - от общо планираните 1,8 млрд. евро за собствени приходи са изчислени 590 млн. евро, а малко над 400 млн. евро се предвиждат за заеми. Ключови сектори в бюджета са строителство и инфраструктура, транспорт, зелена система и образование.
В понеделник правителството внася коригирания проектобюджет в НС
„Около 30-40% от приходите на СО са по линия на държавния бюджет чрез трансфери - най-вече училища и образование. Искаме да видим 70 млн. евро, заложени в държавния бюджет за градски транспорт. Апелираме в държавния бюджет да се приеме редакция, която да позволи държавата да изплаща средствата за охрана на метрото. Тази година искаме да предложим рекорден бюджет и като приходи, и като разходи. Ще заложим повече финансиране от заеми и над 300 млн. евро повече за инвестиции“, коментира Георги Клисурски, зам.-кмет по финанси на София.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни