Новата рамка на Бюджет 2026 удовлетворява всички страни, но не е бюджет на растежа. Тезата е на бившия зам.-министър на икономиката Милен Керимедчиев. В студиото на "Денят на живо" той обяви, че повече го притеснява Бюджет 2027, защото сега трябва да се прави тригодишната бюджетна рамка със заложени огромни разходи и неясни приходи. По думите му и чуждестранниите инвестиции са намелели с 2 млрд. лева.

В понеделник правителството внася коригирания проектобюджет в НС

Керемедчиев е на мнеие, че правителството няма необходимата подкрепа за задължителни реформи, които могат да бъдат и болезнени, а "набързо е сформирало нещо". Икономистът отбеляза, че капиталовата програма винаги е била буфер за обиране на възможни разходи. "Бюджет на компромиса и на стъкмистиката. Не е бюджет на растежа. Трябват много сериозни реформи. Ние не правим реформи, ако не е под натиск от европейските институции", каза бившият зам.-министър на икономиката. Все пак той допълни, че ако е бил приет първият вариант на рамката, то сивата зона в България е щяла да се увеличи. Според икономиста тази план-сметка ще бъде преразгледана в средата на 2026 г.

По отношение на внесения днес вот на недоверие и протестите, той смята че общественото недоволство цели оставка на правителството, а не толкова промяна в бюджета. Според Керемедчиев протестите няма да намалеят, защото духът е пуснат от бутилката и даде пример с протеста в Сърбия, където хората недоволстват от цялостната политика на Вучич. Все пак той не смята, че правителството ще падне, защото реагира много бързо на натиск от улицата, но ще се огъва и няма да прави реформи.

