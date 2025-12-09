-
Украйна изпраща на САЩ преработен мирен план
-
Бюджетите на ДОО, НЗОК и голямата план-сметка за 2026 г. - на обсъждане в ресорната комисия в НС
-
„Файненшъл Таймс”: Николай Младенов ще оглави изпълнителен комитет, част от следвоенната управленска структура на Газа
-
Бюджетът - втори опит: Правителството прие законопроектите, внесе ги в НС
-
Карлос Контрера: Кризата с боклука в София вече е опасна, има риск от инфекциозни заболявания
-
Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”
Митингите се провеждат от членове и активисти на "ДПС – Ново начало“
"ДПС – Ново начало“ организира контрапротести в повече от 20 града в страната. Демонстрациите са в подкрепа на кабинета „Желязков“, а техният слоган е „Не на омразата“.
Митингите се провеждат от членове и активисти на партията, които заявяват, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото и проваленото приемане на първия законопроект за бюджета.
Контрапротестите се провеждат ден преди планираните демонстрации в центъра на София, където протестиращи настояват за оставка на кабинета.Редактор: Ралица Атанасова
