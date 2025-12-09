"ДПС – Ново начало“ организира контрапротести в повече от 20 града в страната. Демонстрациите са в подкрепа на кабинета „Желязков“, а техният слоган е „Не на омразата“.

Митингите се провеждат от членове и активисти на партията, които заявяват, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото и проваленото приемане на първия законопроект за бюджета.

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

Контрапротестите се провеждат ден преди планираните демонстрации в центъра на София, където протестиращи настояват за оставка на кабинета.

Редактор: Ралица Атанасова