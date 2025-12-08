Много важни са пропускателните пунктове на протестите, би трябвало да е по-трудно да се направи глупост по този начин. Организаторите на протеста също следва да осигурят охрана. Гражданите също могат да окажат противодействие - не може 400 души да развалят протеста на 100 хиляди. В един момент това множество може лесно да се справи с провокаторите. Това каза политологът от "Галъп Интернешънъл Болкан" Росен Стоянов в ефира на "Здравей, България".

Според него някой има интерес от взимане на крути мерки и промяна на конституционния ред чрез мека диктатура. "Има една голяма маса избиратели на ГЕРБ, ИТН и БСП. Издигнатите от тях да управляват правят последни опити да защитят правото си на власт, делегирано след изборите. Инстиктът на този, който е показвал, че в такива ситуации съумява да излезе сух от водата, е силен. Въпросът е дали да подава оставка веднага, или да изчака да види дали вълната от протести ще се превърне в цунами. Персонализацията на провокаторите на протеста беше много явна заради начина им на обличане, типичен за такива прояви", посочи Стоянов.

Равносметката за протеста в София: Мирна демонстрация, последвана от сблъсъци с полицията, палежи, арести и пострадали

От своя страна главният редактор на OFFNews Владимир Йончев не допусна вариант за предсрочни избори през пролетта или лятото.

"Основната тема на протеста е арогантността, която властта демонстрира. Отстъплението от бюджета малко я спихва. Изявленията им впоследствие обаче отново са в арогантен стил. Ясно е, че Пеевски е решил да дава сериозен отпор, така че правителството няма да подаде оставка. Видели сме, че с добро не става. Децата се различават от нас по едно нещо - не искат да чакат, нямат време. Това обаче няма да стане без битка. Протестът е съставен от много разнородни групи. Напълно възможно е една от тях да включва радикализирани хора, включващи автентичен гняв. В случая от 1 декември обаче бяха докарани агитки, пазени от полицаите. Не е изключено протестът да роди нов лидер, но може и да се насочи към конкретна партия", коментира Йончев.

По думите му основният сблъсък е между наивността и неопитността срещу добре премерената арогантност. "Непрекъснато ще се говори за контрапротест, както и за хора, останали без хляб и вода заради новия бюджет, също така и за локали, проявили вандализъм. Всичко това ще ражда още гняв. Имаше много плакати, на които пишеше "Непал". Това е сценарият, на който младежите са готови", допълни той.

"Работата по преработване на бюджета е стратегия за деескалация на напрежението, но въпреки това такова се очаква. Обявените два протеста ще бъдат различни. Единият е под надслов да се спре омразата и е насочен към радикалната част на младежкия протест" това каза политологът Цветанка Андреева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWSл

Според журналиста Веселин Стойнев „ДПС-Ново начало” трябва да протестира срещу МВР, защото е допуснало нападенията срещу централата на тяхната партия и на офис на ГЕРБ в София.Той беше категоричен, че по време на протестите не е имало никаква омраза, никакви призиви за такава към различни етноси. Според се наблюдава „панически опит” да се придаде легитимност на готвените контрапротести. Той допълни, че те ще се правят по региони, защото там е по-лесно за организация.

Андреева обаче коментира, че тук става дума не за протест на етническа основна, а за политическа – „омразата е към ДПС, към лидера и депутатите, те бяха атакувани почти физизически”. И допълни, че контрапротестите ще бъдат в страната, а не в София, защото там са избирателите на „ДПС-Ново начало”. Политологът каза, че протестиращите, които са ескалирали напрежението, са също Gen Z.

Стойнев беше категоричен, че ако има омраза, тя не е към етническа персона, а е срещу корупцията и нелегитимната власт, която е овладяна.

Андреева смята, че „деескалацията на напрежението ще бъде трудна, ще се стигне до силни социални напрежения, граждански конфликти, които обслужват стратегия за дестабилизация, от която ще оживеят всички социални страхове”. Тя допълни, че политиката е въпрос на преговори, а не на категорични искания като „искам да те няма за политиката”. Андреева допълни, че критичен момент за България ще бъде от приемането на еврото, до изборите за президент.

Стойнев обаче твърди, че „се преговаря с легитимен представител на нещо”.

Според журналиста Румен Радев може да бъде обект на внимание и коментари, ако обяви политически проект. Андреева е на мнение, че президентът използва либералната общност, а към момента е готов за предсрочни избори.

Повече по темата гледайте във видеата.

Редактор: Цветина Петкова