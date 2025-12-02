Многохилядни протести в София и редица градове в страната белязаха понеделник вечер. За втори път недоволството в столицата се проведе в Триъгълника на властта с основно искане – управляващите да оттеглят Бюджет 2026 и в него да бъдат направени промени. Часове наред хората скандираха „Оставка“ под прозорците на властта.

Многохилядни протести в София и големите градове на страната срещу бюджета и управлението (ВИДЕО+СНИМКИ)

А след като още през деня полицията излезе с предупреждение за ескалации, малко след 22 ч. напрежението в София нарасна значително. Стигна се до употреба на сълзотворен газ от страна на полицията. Това се случи, след като хората се разделиха на няколко лъча – част от тях стигнаха до централата на ГЕРБ, а после се върнаха в Триъгълника на властта.

Паралелно с това друга група се насочи към централата на "ДПС - Ново начало", където се стигна до сблъсъци, безредици и сериозна ескалация на напрежението. Няколко коли на полицията и жандармерията бяха изпочупени. Мирно протестиращи твърдят, че са удряни с палки от полицаи, които ги объркали с провокаторите.

Пламъци и сблъсъци пред централата на "ДПС-Ново начало" и офис на ГЕРБ в центъра на София (ВИДЕО+СНИМКИ)

По данни на Столичната полиция има над 10 задържани. Десетки контейнери за боклук бяха подпалени, атакуван беше и офис на ГЕРБ. Случилото се е провокация от страна на агитки, която да опорочи протеста, категорични са от "Продължаваме Промяната - Демократична България". Шест пожарни и осем линейки са били мобилизирани за демонстрацията.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков обясни, че се извършва оглед на щетите. "Беше прекъснато сметоизвозването до 1:30 часа - тогава полицията го разреши. Изтеглихме контейнерите и започнахме да чистим пътните платна. Има щети по инфраструктурата, градската среда, трамваи и контейнери. Оглеждат се точките - има 12 изгорели контейнера за разделно събиране. Ще бъде установена стойността и общия обем на нанесените щети - има и счупени колчета, делинеатори, светофари. Бяха извадени павета и плочки от тротоара. В целия център има охранителни камери, от МВР ще ги прегледат и ще вземат мерки относно маскираните на протеста. Разрешението беше за масово мероприятие на площад "Независимост" и за мирно шествие до 22 часа", съобщи Неделков.

По думите му електричеството в цяла София се възстановява поетапно през целия ден. "Няма затруднения в придвижването на градския транспорт днес", допълни той.

Няма тежко пострадали и хора в животозастрашаващо състояние след протеста в София, каза за БТА говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска.

На протеста линейките са направили 22 курса. 11 линейки са били на терен, а три в мобилизация, като по-късно се е наложило да се включат. Десет души са транспортирани до болници за консултация, посочи още Сунгарска. Девет души са прегледани и са оставени на място, оказана е медицинска помощ на тези, на които се е наложило.

Шестима души не са заварени на мястото, от което е подаден сигналът, допълни говорителят на Спешна помощ.

► Какви са щетите след погрома над офис на ГЕРБ в район „Оборище“?

София се събуди спокойна тази сутрин след напрегнатите събития от изминалата вечер. Градският транспорт се движи по разписание. Пред атакувания офис на ГЕРБ обаче работници продължават да разчистват. Погромът е засегнал почти цялото имущество вътре – счупени са прозорци, столове, офис техника и компютри. Единственото оцеляло в помещението е дограмата и едно пиано.

За разбиването на частната собственост са използвани метални колчета и павета. Вътре е открит и знак за синя зона, който влетял през фасадата и причинил значителни поражения по стените.

Няма данни за щети по други апартаменти или офиси в сградата, потвърдиха живущи.

► Изпочупени витрини на офиса на "ДПС-Ново начало"

Парчета от счупени бутилки, пластмасови шишета, павета, използвани като оръжие и съборени кофи в резултат на погрома - това е гледката пред централата на "ДПС-Ново начало" в София във вторник сутрин. Витрините и вратите на сградата са изпочупени. Вандалите, облечени с черни дрехи и качулки, са хвърляли камъни и пиротехнически средства. Сред щетите, нанесени от тях, са счупени автомобили, запалени контейнери и столове. Мирно протестиращите се разграничиха ясно от тях.

► Репортери на NOVA: Протестът в София имаше две лица

Репортерите на NOVA Мартин Керефейски, Запрян Запрянов и Мия Димитрова разказаха от първо лице за многохилядния протест в София в понеделник вечерта. В ефира на „Здравей, България“ те споделиха впечатленията си от събитията, които преминаха от мирно гражданско недоволство към сериозна ескалация след 21:00 ч.

Керефейски подчерта, че още преди демонстрацията социалните мрежи са били изпълнени с призиви за мирен протест и именно така е започнало всичко.

„Хората започнаха с мирен протест и ясно изразиха исканията си. Това, което се случи след 21 ч., нямаше нищо общо с мирен протест“, каза репортерът. По думите му първоначалната атмосфера е напомняла на масовите демонстрации в Сърбия срещу управлението там – енергия, млади хора и категоричен призив за промяна.

Запрян Запрянов определи събитията като „вечер на контрасти“. „Между 18 и 20 часа на площада имаше много млади хора и семейства с деца. Създаде се усещането, че това е протестът на младите, които искат гласът им да бъде чут“, посочи той.

След 20:00 ч. обаче картината се промени. „Младите хора бяха погълнати от групи с качулки и маски. Тези хора не можеха да дадат аргумент защо са там – те бяха там, за да създават безредици“, допълни Запрянов.

Мия Димитрова акцентира върху силното присъствие на млади хора на протеста. „Беше много ценно, че младите излязоха вчера на улиците – това не сме го виждали от години“, заяви тя. По думите ѝ обаче в един момент се е усетил „опит за подмяна“, когато на място се появили хора с качулки.

Димитрова изрази мнение, че полицията е могла да предотврати погрома над някои партийни офиси, особено след като е била предварително информирана за мащаба на протеста.„Смятам, че имат и други методи в практиката си, не само КПП-та“, допълни тя.

Според журналистката много от младите участници не протестират конкретно срещу бюджета, а срещу цялостното управление. „Младите виждат в политиците ни арогантно отношение. Всеки ден има провокация в обществото, която те не приемат. Има енергия за още протести. Хората започват да губят доверие в политическия елит и търсят нов лидер“, каза още тя.