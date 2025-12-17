Протестиращи срещу приемането на еврото блокираха движението по бул. "Цар Освободител" в района на Българската народна банка (БНБ). Те се насочиха към служебния вход на парламента, но бяха спрени от полицията.

На протеста се събират подписи в подкрепа на удължаване на срока на двойно обръщение на лев и евро до 1 юли 2026 г., за да бъде осигурено време за произнасяне на съда в Люксембург за референдум.

Протест заради опасни мантинели блокира Околовръстното в Пловдив

Организатор на протеста е Сдружение "Дойран 2025". Демонстрацията е заявена в Столичната община.

Протестна акция срещу въвеждане на еврото в България и неприемане на бюджета организираха и представители на движение "Обединение-29" във Велико Търново, съобщи БТА. Протестът беше обявен в социалните мрежи.

Председателят на сдружението Любомир Петков казал пред протестиращите, че повод за днешната акция е, че настоящото правителство в оставка е нелегитимно и няма правомощията да приема нито бюджет, нито да въвежда европейската валута, която трябва да замени българския лев.

Срещу приемането на еврото се събраха граждани от Враца и Русе.

