Снимка: БТА
Демонстрантите поискаха удължаване на срока за двойно обращение до 1 юли 2026 г.
Протестиращи срещу приемането на еврото блокираха движението по бул. "Цар Освободител" в района на Българската народна банка (БНБ). Те се насочиха към служебния вход на парламента, но бяха спрени от полицията.
На протеста се събират подписи в подкрепа на удължаване на срока на двойно обръщение на лев и евро до 1 юли 2026 г., за да бъде осигурено време за произнасяне на съда в Люксембург за референдум.
Организатор на протеста е Сдружение "Дойран 2025". Демонстрацията е заявена в Столичната община.
Протестна акция срещу въвеждане на еврото в България и неприемане на бюджета организираха и представители на движение "Обединение-29" във Велико Търново, съобщи БТА. Протестът беше обявен в социалните мрежи.
Председателят на сдружението Любомир Петков казал пред протестиращите, че повод за днешната акция е, че настоящото правителство в оставка е нелегитимно и няма правомощията да приема нито бюджет, нито да въвежда европейската валута, която трябва да замени българския лев.
Срещу приемането на еврото се събраха граждани от Враца и Русе.Редактор: Мария Барабашка
