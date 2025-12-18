При първия вариант на бюджета излязохме на протест срещу предвидените тогава 5% увеличение на работещите в публичния сектор. При втория вариант имаше напредък – увеличението беше 10 на сто. Сега, с удължителния бюджет, отново ни се предлага 5%. Идеята за тази индексация на заплатите е арогантна, при положение, че инфлацията по официални данни е 5%. Това каза Кремена Атанасова, която е председател на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа”, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Зам.-председателят на БСК Мария Минчева коментира, че много зависи върху каква база са сложени тези 5%. Според нея текстът за ръста не е прецизен и не е ясно коя точно инфлация ще се има предвид – има различни индекси, с които тя се мери.

Атанасова заяви, че исканията им са за справедливо разпределение на средствата – „предлагане на 10% ръст на целия фонд, но разпределени така, че да отидат там, където заплатите са най-ниски и изостават години наред”. Тя посочи, че кабинетът е обещал във втората версия на бюджета да има такова справедливо разпределение. А с удължителния бюджет и политиката по доходите от 5%, която се приеме, разликите отново ще бъдат задълбочени. „Ще се случи така, че тези, които са с ниски заплати, а те са голяма част от служителите – ще получат унизителни суми от 50-60 лв., а хората с по-високи ще получат доста по-висока стойност на увеличението с тези 5%. Това за нас е крайно неприемливо”, допълни още тя.

Минчева посочи, че работодателските организации са били против първия вариант на бюджета, одобрили са втория, но с удължителиня ще има проблем. Тя допълни, че не е ясно какво ще стане с пътната карта на пенсионната реформа, остава и въпросът за вдигането на осигуровката след изборите. Синдикалистът каза, че предстои да бъде взето решение какви действия ще предприемат и изрази опасения, че НОИ и Социалното подпомагане може да спрат да работят.

