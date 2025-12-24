И тази Коледа стотици възрастни хора в селата в Хасковско ще получат пакети с хранителни продукти от доброволци в кампанията „Ръка, която дава, не обеднява”. Това са млади хора, които се организират в социалните мрежи, събират пари чрез различни инициативи и даряват два пъти годишно както храни, така и надежда на хора в нужда. Инициативата се провежда за девети път.

Днес ще бъдат раздадени около 1050-1100 торбички с помощи, обясни Росен Костадинов. Доброволците, които ще обикалят, са около 100. В торбичките има продукти от първа необходимост.

Парите, които са останали от кампанията, ще бъдат дарени на друга – „Живот без диализа за Христо”.