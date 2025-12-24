-
Масово приготвяне на ястия за Бъдни вечер в Берковица
-
Чуждестранни баскетболисти на "Локомотив" Пловдив се учат да месят питка
-
Намалява консумацията на домашно произведена ракия, младите не пият
-
Банско посреща празниците с пълни хотели, богата кухня и туристи от Гърция
-
Първата Коледа на преждевременно родените близначки Пролетина и Сияна
-
Два месеца след наводнението: Как едно семейство от Царево започва живота си отначало
-
Доброволци са помогнали при над 600 кризисни ситуации през 2025 г.
Как кампанията „Ръка, която дава - не обеднява" подпомага нуждаещите се за поредна година
И тази Коледа стотици възрастни хора в селата в Хасковско ще получат пакети с хранителни продукти от доброволци в кампанията „Ръка, която дава, не обеднява”. Това са млади хора, които се организират в социалните мрежи, събират пари чрез различни инициативи и даряват два пъти годишно както храни, така и надежда на хора в нужда. Инициативата се провежда за девети път.
Днес ще бъдат раздадени около 1050-1100 торбички с помощи, обясни Росен Костадинов. Доброволците, които ще обикалят, са около 100. В торбичките има продукти от първа необходимост.
Парите, които са останали от кампанията, ще бъдат дарени на друга – „Живот без диализа за Христо”.
