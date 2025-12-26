Натрупването на достатъчна снежна покривка в големите курорти у нас закъснява, а температурите съвсем доскоро не позволяваха да се мисли дори за технически сняг. След последните снеговалежи обстановката е малко по-обнадеждаваща, но все така снегът не достига.

В Пирин ски зона „Банско” вече работи. По информация от сайта им скиорите могат да ползват 5 трасета – „Коларски”, „Бъндерица”, „Платото 1”, „Шилигарник 2” и „Платото 2”.

Курортът „Боровец” в Рила официално дава старт на сезона на 27 декември. Пред NOVA NEWS кметът на Самоков каза, че със сигурност ще бъдат отворени „Маркуджиците”.

В „Пампорово” в Родопите на този етап няма отворени ски писти. Трасетата се обработват.

Важен фактор за производството на сняг е температурите да са под минус 3 – минус 4 градуса. В това отношение прогнозите за края на декември и поне първата половина на януари са за студено време, което ще е в помощ на екипите в курортите. Метеорологичните модели дават надежда и за естествен сняг в този период.