Натрупа известно количество сняг, паднаха и температурите и утре ще заработят пистите, увери кметът на Самоков
Боровец празнува 130 години с официално откриване на зимния сезон, богата програма и планове за бъдещето. Това е първият планински курорт в България и на Балканите.
Откриването е на 27 декември. „Натрупа известно количество сняг, паднаха и температурите и утре ще заработят пистите”, заяви кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”.
Боровец открива новия зимен сезон на 27 декември и стартира чествания за 130-годишен юбилей
Джоргов каза, че има богата програма, предвидена през целия ден, а вечерта ще има диджей и група „Молец”. Лифт картата ще е на символична цена.
„Утре със сигурност ще бъдат отворени „Маркуджиците”. В зависимост от това колко сняг ще се направи днес и през нощта, евентуално и „Ястребец“. Надяваме се през следващите дни да отворят и пистите долу при хотелите. Надяваме се, че благодарение на отрицателните температури, колегите ще могат да произведат достатъчно количество изкуствен сняг, за да работят всички писти през целия сезон”, каза Джоргов.Редактор: Ина Григорова
