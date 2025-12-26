Боровец празнува 130 години с официално откриване на зимния сезон, богата програма и планове за бъдещето. Това е първият планински курорт в България и на Балканите.

Откриването е на 27 декември. „Натрупа известно количество сняг, паднаха и температурите и утре ще заработят пистите”, заяви кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”.

Джоргов каза, че има богата програма, предвидена през целия ден, а вечерта ще има диджей и група „Молец”. Лифт картата ще е на символична цена.

„Утре със сигурност ще бъдат отворени „Маркуджиците”. В зависимост от това колко сняг ще се направи днес и през нощта, евентуално и „Ястребец“. Надяваме се през следващите дни да отворят и пистите долу при хотелите. Надяваме се, че благодарение на отрицателните температури, колегите ще могат да произведат достатъчно количество изкуствен сняг, за да работят всички писти през целия сезон”, каза Джоргов.

Редактор: Ина Григорова