В Дивотино пламнаха първите сурвакарски огньове. Началото на празненствата по случай „Сурва” започнаха още рано тази сутрин. Десетки жители на селото, които са облечени в традиционни костюми и маски, са обиколили къщите в Дивотино.

С танците, песните и звукът от чамовете се вярва, че сурвакарите прогонват злите сили и „наричат” за здраве, берекет и благополучие. Местни споделиха, че всеки един стопанин на къща чака с нетърпение идването на сурвакарите, за да изгонят злото от дома му. Смята се, че ако сурвакарите пропуснат къща, тя ще бъде прокълната.

В село Ноевци започнаха сурвакарските обиколки още от 7 часа сутринта. Десетки жители, облечени в традиционни костюми и маски, тръгнаха по къщите в селото, за да танцуват и да наричат за здраве, берекет и плодородие.

Обичаят „Сурва“ е част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и се пази жив в Пернишко. В маскарадната група на Ноевци участват хора от всички възрасти, като прави впечатление активното включване на много деца.

Сурвакари от Пернишко се събраха в Борисовата градина в столицата

„Емоцията е неописуема. Всички сме закърмени с този обичай и вълнението започва много преди самия празник“, сподели ръководителят на кукерската група Марино Весков. В момента в нея участват около 50 души, но се очаква до края на деня броят им да се удвои.

Празненствата в Ноевци завършиха тази вечер, когато в 18:00 часа беше запален традиционният сурвакарски огън.

