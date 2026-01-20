Жълт код за студено време заради много ниските температури в цяла Северна България. Времето в страната ще остане студено, но предимно слънчево.

В редица области се очаква т.нар. "леден ден" – с отрицателни дневни температури. Това важи за Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Силистра, Варна, Добрич и части от Софийска област.

Минималните температури ще са между минус 11 и минус 6 градуса, а максималните – от минус 1 до 4 градуса. В София се очакват около минус 9 градуса минимална и около 1 градус максимална температура.

В планините ще е предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 2 градуса, а на 2000 метра – минус 6 градуса.

По Черноморието над северното крайбрежие ще преобладава слънчево време, докато над южното ще има значителна ниска облачност. Максималните температури ще бъдат между 3 и 5 градуса, температурата на морската вода – 6-9 градуса, а вълнението на морето – 2–3 бала.

Още в сряда времето ще започне да се стопля, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще продължат валежите от сняг и дъжд, като рискът от поледици в Източна България се запазва. В същото време затоплянето ще продължи.

В петък и събота ще духа до умерен югоизточен вятър и температурите ще продължат да се повишават. Облачността ще остане значителна, а на места в Дунавската равнина ще има мъгли, но съществени валежи не се очакват.

В неделя от югозапад ще започнат нови валежи от дъжд, а в планините - от сняг.

Редактор: Цветина Петкова