Жълт код за опасно време заради възможни поледици е в сила за няколко района в южната половина на страната. В областите Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали снегът ще преминава в дъжд и ще има условия за заледяване.

Графики: НИМХ

Прогнозата на метеоролозите в планинските райони е за снеговалежи.

Жълт код за студено време в Северна България

Предстои затопляне. Но бурята „Хари” , която в момента се намира над Средиземноморието, може да донесе опасни явления и у нас. Очакват се обилни валежи. Тази обстановка ще приключи в четвъртък.

От началото на месеца досега температурите са близки до нормалните за сезона, каза климатологът Симеон Матев.

Редактор: Ралица Атанасова