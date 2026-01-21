Снимка: iStock
-
Фермери от ЕС алармират: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие
-
На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем
-
Проф. Асен Асенов: Америка е твърде разделена за амбициите на Тръмп към Канада и Гренландия
-
Неизползваеми уреди и лошо осветление: Как се живее с ток от 170 волта в Ботевградско
-
Спортни новини (20.01.2026 - късна)
-
Богомил Николов: Пазарът реагира, когато цените са повишени необосновано
От началото на месеца досега температурите са близки до нормалните за сезона, каза климатологът Симеон Матев
Жълт код за опасно време заради възможни поледици е в сила за няколко района в южната половина на страната. В областите Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали снегът ще преминава в дъжд и ще има условия за заледяване.
Графики: НИМХ
Прогнозата на метеоролозите в планинските райони е за снеговалежи.
Жълт код за студено време в Северна България
Предстои затопляне. Но бурята „Хари”, която в момента се намира над Средиземноморието, може да донесе опасни явления и у нас. Очакват се обилни валежи. Тази обстановка ще приключи в четвъртък.
От началото на месеца досега температурите са близки до нормалните за сезона, каза климатологът Симеон Матев.
Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни