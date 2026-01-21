Жена и трима мъже са пострадали след скандал и последвало сбиване между няколко души в заведение в Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от кореспондента на БТА Светломира Анастасова.

Около 21:00 ч. в квартално заведение в жилищен комплекс „Червен бряг“ възникнал конфликт, прераснал във физически сблъсък. С лека телесна повреда са 58-годишна жена и трима мъже на възраст между 49 и 58 години.

За срок до 24 часа в Районното управление са били задържани трима мъже от Ловеч – на 25, 44 и 45 години. Сбиването станало в същото заведение, където в края на 2025 г. мъж беше прободен след скандал и сбиване между група мъже.

