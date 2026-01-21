От 26 януари продължават довършителните работи в тръбата за София при основния ремонт на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“. При изпълнението им трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Варна, а скоростта ще е до 50 км/ч.

Припомняме, че ремонтът на „Топли дол“ стартира през ноември 2023 г., като през юли 2024 г. завършиха строително-монтажните работи на тръбата за Варна. През есента на същата година дейностите продължиха в посока София. На 18 юли миналата година с временна организация на движението беше пуснато преминаването в тръбата за София с цел повишаване на безопасността и намаляване на времето за пътуване в активния летен сезон. Прогнозният срок за финализиране на ремонта е краят на юни.

Тунел „Топли дол“ е при 39-и км на автомагистралата и е в експлоатация от 1985 г., като досега не му е извършван основен ремонт. Дължината на тръбата за Варна е 883 м, а в посока София - 878 м. Основният ремонт включва нова хидроизолационна и отводнителна система, облицовка и тротоарни блокове. Извършена е реконструкция на пътното платно, на порталните участъци на тунела, както и разширение на тротоарите в тръбата за Варна. За повишаване на безопасността има две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението, които са за евакуация на пътниците в случай на инцидент. Ремонтираните тръби са с асфалтобетонова настилка, маркировка, вертикалната сигнализация, електроинсталации, осветление, вентилация и др. След приключване на ремонта тунелът ще отговаря на всички европейски изисквания за безопасност.

Редактор: Цветина Петрова