Специализиран екип от Военноморска база Бургас разузна, транспортира и унищожи отбранителна ръчна граната, тип Ф-1, със запалка. Боеприпасът е открит в понеделник в избено помещение на жилищна сграда в бургаския квартал „Меден рудник“.

Тийнейджър откри ръчна граната на улица в Пазарджик

Снимка: Пресцентър на Министерство на отбраната

Военнослужещите действаха след отправено искане от областния управител на Бургас и разрешение на началника на отбраната. Унищожаването на гранатата е извършено при спазване на всички мерки за безопасност, съобщават от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Редактор: Станимира Шикова