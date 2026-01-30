Вълна от съпричастност и дарения, след като NOVA разказа за инициативата на Фондация "Шаро-подай лапа на изоставените", която събира стотинки за грижа за бездомни животни. В ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS Вероника Янева, която е част от организацията, и Михаела - осиновител на кучето Бела, разказаха повече за благородното дело.

Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни

Вероника сподели, че кампанията върви с пълна сила и затова е решено да се удължи до края на февруари. В София и страната вече има над 80 пункта за събиране на български стотинки и левове за грижа за животните - храна и медицинска грижа.

Вероника допълни, че все още не са сметнали каква сума е събрана до момента, но уточни, че даренията тежат стотици килограми. Предстои изграждането на център за работа с деца и животни.

На финала тя призова да бъдем добри, и то не само когато се обединяваме около дадена кауза, която се радва на популярност в даден момент.

Повече информация можете да намерите на сайта на Фондация "Шаро" и в социалните мрежи на организацията.

