Смяната на лева с евро настъпи и много хора все още се чудят какво да правят със събраните през годините стотинки. Ако не ви се чака на опашки, за да ги обмените, може да подкрепите една благородна кауза за по-добър живот за изоставени животни.

Вероника Янева е основател на Фондация "Шаро". Тя разказа в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS, че е решила да помолят хората да използват стотинките, които са събрали, за една добра инициатива - грижа за бездомните животни.

7 сигурни знака, че котката ви ви приема за семейство

Ива Янева е доброволец и осиновител на кученцата Гума и Чики. Тя сподели, че се е запознала с Вероника преди пет години и е решила да помага за каузата. Доброволката се грижи за кучетата, обучава ги и ги подготвя за осиновяване. Нейният апел към хората е "Осинови, не купувай!"

В София има няколко пункта, в които се събират монети за каузата, а в големите градове има и доброволци, към които гражданите могат да се обърнат. Събраните средства отиват за лечение и кастрация на животните.

Повече информация можете да намерите на сайта на Фондация "Шаро" и в социалните мрежи на организацията.

Повече гледайте във видеото.