Котките често имат репутация на независими животни, но когато решат, че стопаните им са тяхното семейство, те могат да го покажат по най-любящия и сърдечен начин. Експертите по котки посочват 7 очарователни знака, които показват, че котката се чувства част от вашето семейство.

► Бавно мигане

Бавното мигане, често с двете очи, е сигурен знак за доверие и обич. Този невербален сигнал е начинът, по който котките общуват с очите си. Той е сравняван и с „котешка целувка“. Експертите препоръчват да отвърнете на този жест, за да укрепите връзката с вашия домашен любимец.

► Удряне с глава

Когато котката трие главата или муцунката си във вас, тя не просто се опитва да достигне труднодостъпно място, тя демонстрира силно доверие във вас. Когато котка „маркира“ стопанина си с аромата си, тя създава „колония“ с хора и други животни, с които се чувства в безопасност. По този начин котката сигнализира, че сте част от нейната непосредствена среда.

► Мъркане

Въпреки че има много причини, поради които котките мъркат, включително самоуспокояване от болка или стрес, в спокойна и любяща домашна среда мъркането символизира любов.

► „Кимане“ с лапа

Това поведение е и знак за доверие, показващ, че котката ви възприема като родителска фигура и се чувства в безопасност, защитена и комфортно в присъствието на стопанина си и членовете на семейството.

► Ухажване

Някои котки ви облизват в знак на обич, докато други ви носят „трофеи“, от играчки до подаръци от ловни излети. И двете поведения са мощни инструменти за свързване, които сигнализират за доверие и приемане.

► Демонстриране на защитеност

Независимо дали ви показват коремчето си, хранят се спокойно във ваше присъствие, използват тоалетната без колебание или просто се отпускат до вас, докато гледате телевизия или четете книга, това е знак, че котката ви се чувства сигурна и защитена с вас.

► Опашката

Котките „общуват“ с опашките си, а понякога дори с ушите си. Например, високата или изправена поза на опашката е един от най-ясните признаци на доверие в котката, демонстриращ дружелюбие, увереност и добро настроение. Когато котка държи опашката си изправена близо до вас, това е ясен знак, че се чувства сигурна и защитена във ваше присъствие.

За да помогнете на котката си да се чувства като част от семейството, експертите препоръчват да прекарвате качествено време с нея, да играете с нея, да ѝ предлагате уютни места, където може да се отпусне близо до вас, и да ѝ говорите с мек, успокояващ тон. Малки ежедневни ритуали, като например храненето ѝ по едно и също време всеки ден или включването ѝ в семейни дейности като гледане на филми, също ще ѝ помогнат да се чувства сигурна и включена.

Редактор: Дарина Методиева