Полицията съобщи във вторник, че служителка в пекарна в Бавария, където има пункт за събиране на колети, чула тихо мяукане, идващо от картонена кутия. Тя веднага уведомила собственичката, която познавала.

Смята се, че любопитната котка се е промъкнала в картонената кутия и е заспала, след което по погрешка е била изпратена по пощата.

Колетът е бил отворен, а котката е спасена и върната на собственика си, съобщи полицията.

