Над 60% от работещите хора изпитват симптоми на емоционално прегаряне, а СЗО вече признава бърнаута като професионален феномен. Темата коментира в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS психологът Никола Йорданов.

„Много хора са в бърнаут, без да осъзнават това“, каза психологът. По думите му състоянието почти винаги е резултат от продължителен стрес, най-често свързан с работната среда, но и със семейни и социални фактори.

„Кратка почивка може временно да облекчи напрежението, но не решава проблема. Основната отговорност е на средата - институцията и прекия ръководител“, подчерта специалистът.

Разликата между обикновената умора и бърнаута е в продължителността и невъзможността за възстановяване. Ако човек спи по 8–9 часа, но се събужда изтощен, без енергия и мотивация, това е ясен сигнал за емоционално прегаряне. „Ако две-три седмици се събуждате уморени въпреки съня - това е почти сигурен признак за бърнаут“, допълни Йорданов.

„Хората в бърнаут изглеждат постоянно изтощени, трудно вземат решения и често реагират раздразнително. Те не си вършат добре задачите си, което води до натрупване на допълнителен стрес“, обясни психологът.

