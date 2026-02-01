Дори в най-студените зимни дни Искърското дефиле разкрива впечатляваща красота. Снежната покривка е обгърнала планинските възвишения, а ниските температури са превърнали реките и водопадите в истински ледени произведения на природата.

Рано сутрин селцата край река Искър са притихнали под снежно-бялото си покривало. На пръв поглед пейзажът изглежда мразовит и суров, но именно студът е оформил зрелищните ледени колони и каскади, които привличат погледа.

Сред по-малко познатите, но изключително красиви места е водопадът „Скока“ в село Оселна. Скрити встрани от пътя, водите му се спускат от около 5–6 метра височина, точно под къщите на селото. Достъпът до водопада е лесен – кратка пътека и железен мост над реката водят до това рядко срещано природно богатство, особено впечатляващо през зимата.

Недалеч оттам, край широкото корито на Искър, се намира най-голямото село в пролома – Зверино. Именно тук в Искъра се влива река Златица, извираща от Врачанския Балкан. По нейното течение, след около седем километра пеша, се стига до един от най-интересните водопади в България – „Бигора“.

Маршрутът не е труден, макар да изисква няколко преминавания през реката. След стара бивша мандра пътеката навлиза в гората и отвежда до подножието на масива „Белата стага“. От птичи поглед районът изглежда суров и див – заснежени склонове, прорязани от тъмни дерета и каскади.

„Бигора“ впечатлява със своя широк разлив от около 10 метра, по-голям от височината му, която е около 7 метра. Водопадът се спуска по бигорни варовикови скали, покрити със зелен мъх, а до него се намира и пещерата „Мечата дупка“. Въпреки студа, водопадът не замръзва напълно, тъй като карстовият извор, който го захранва, поддържа температура на водата около 7–8 градуса.

Сравняван често с Крушунските водопади, „Бигора“ предлага същата приказна атмосфера, но е по-слабо познат и по-дълбоко скрит в гората. През зимата това място разкрива една от най-красивите и автентични гледки в Искърското дефиле – сурова, тиха и пленителна.

