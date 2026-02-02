Начало на нова ключова политическа седмица. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии.

Срещите на "Дондуков" 2 започват на 3 февруари - вторник.

Политическите сили остават лаконични в коментарите си затова кой трябва да заеме поста служебен премиер. Общото мнение е, че честните избори са основна задача за служебната власт.

Всички от ръководството на Сметната палата са съгласни да оглавят служебния кабинет

Пред президента има пет избора - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник -омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Решението на държавния глава ще разберем след срещите ѝ с парламентарните групи.

Редактор: Цветина Петкова