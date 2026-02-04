Отделението по детска хирургия в болница „Света Анна“ във Варна остава без лекари и най-вероятно ще бъде закрито. Причината е, че работещите там са подали оставки преди дни с мотив, че се местят в частна болница в Бургас.

В понеделник и началникът на отделението е депозирал своята оставка, а заедно с него напускат и останалите опитни специалисти. Така, на практика, най-вероятно от 1 март отделението ще се наложи да прекрати своята дейност. Според лекари и родители това означава, че Североизточна България остава без спешна детска хирургия, тъй като освен Варна, болницата обслужва още шест области.

Пренасочват спешни пациенти заради затваряне на детската хирургия във Варна

На този фон от ръководството съобщиха, че лекарските възнаграждения в отделението не са били под размера на пет минимални работни заплати, но уточниха, че последния месец лекарите са получили само основните си възнаграждения. Това се е наложило заради неизплатени средства от Здравната каса и Министерството на здравеопазването.

Кметът на морската ни столица Благомир Коцев снощи обяви, че Варна разчита на подкрепа от МЗ. "Проведох разговор с министър Силви Кирилов, с когото се разбрахме, че трябва да се предприемат спешни действия. Тук вече тече одит, който трябва да приключи скоро и на база него да се вземат общи решения за действия на държавата и общината в синхрон, за да запазим това важно за града ни лечебно заведение", споделя Коцев.