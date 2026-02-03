Заради прекратяването на дейността на Отделението по детска хирургия в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св.Анна“ Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в града е уведомила Спешната помощ и всички лечебни заведения за съдействие и пренасочване на нуждаещите се пациенти. Това съобщиха от РЗИ в крайморския град, предаде кореспондентът на БТА Данаил Войков.

От здравната инспекция обясниха, че университетската болница „Св.Марина“ разполага със специалисти и има капацитета да поеме спешни и планови детски операции. Това е потвърдено на проведените разговори с ръководството на лечебното заведение. Болницата разполага с разнопрофилни детски отделения, където да се предостави пълно комплексно обслужване на малките пациенти.

От РЗИ призовават гражданите да запазят спокойствие и доверие в лекарите специалисти.

Вчера от МБАЛ „Св.Анна“ съобщиха, че от 1 март Отделението по детска хирургия прекратява дейността си, а причината са депозираните оставки от лекарите, работещи в специализирания сектор. Те са декларирали, че започват работа в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община.

Тази вечер кметът Благомир Коцев заяви във Facebook, че е разговарял със здравния министър и се разчита на държавата, за да бъде спасена детската хирургия на „Св.Анна". Коцев каза, че в болницата тече одит и на тази база да се вземат решения как да се действа.





