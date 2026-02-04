Пенсионната реформа беше приета на първо четене от Социалната комисия в парламента. Предложението беше одобрено с гласовете на всички партии, освен БСП и "Възраждане".

Промените в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд. До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на клиента.

Реформа във втория пенсионен стълб: Парите ни тръгват по три пътя

Идеята сега е да се въведе мултифондова система - създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на конкретния човек.

