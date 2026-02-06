Асоциацията на козметиците в България (АКБ) изрази сериозно безпокойство по повод разпространени в публичното пространство видеозаписи с клиенти от козметични салони. Според организацията подобни случаи засягат доверието в целия бранш и нарушават правото на личен живот и защитата на личните данни.

Според нормативните изисквания видеонаблюдението е категорично недопустимо в зони с високо очакване за лична неприкосновеност, като процедурни и терапевтични кабинети, съблекални, санитарни помещения и зони, в които клиентите са частично или напълно разголени. От АКБ уточняват, че принципът „с цел сигурност“ не може да оправдае навлизането в интимната сфера на клиента и дори съгласие, получено в такива случаи, често е правно невалидно.

От АКБ уточняват, че козметичните салони са независими частни търговски субекти и цялата отговорност за законосъобразността на видеонаблюдението и сигурността на записите се носи от собственика или управителя на конкретния обект. „Асоциацията не разполага с контролни функции и не може да носи отговорност за индивидуални действия на частни салони извън нейните правомощия“, заявяват от организацията.

Организацията също така подчертава разликата в професионалните стандарти. Членовете на АКБ са квалифицирани специалисти, които се обучават редовно и следват високи етични стандарти. Членството в професионална организация осигурява споделяне на добри практики и по-голяма ангажираност към сигурността на клиентите, което отличава професионалните салони от обекти, работещи извън общността и допускащи непрофесионални или небрежни практики.

Организацията призовава всички колеги да преразгледат практиките си и обещава да продължи да предоставя методическа подкрепа на своите членове, за да гарантира законосъобразно и етично поведение. Публичното осъждане на непрофесионалните практики, според АКБ, е единственият начин да се защити доброто име на козметичния бранш в България.

